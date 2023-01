Man (26) verliest teelbal na klap van agent tijdens betoging in Frankrijk

Dokters hebben de teelbal moeten amputeren van een 26-jarige Fransman die vorige week tijdens een betoging in Parijs door een agent in de lies werd geknuppeld. Dat meldt de advocaat van het slachtoffer.

Tienduizenden mensen kwamen vorige week donderdag de straat op in Parijs uit protest tegen de plannen van de regering om de pensioenleeftijd te verhogen. Hoewel de betoging grotendeels vreedzaam verliep, werden er toch meerdere incidenten gemeld. Zo circuleren er videobeelden waarop te zien is hoe een van de betogers op de grond ligt terwijl een agent hem met een knuppel tussen de benen slaat.

Het slachtoffer werd intussen in de Franse media geïdentificeerd als een 26-jarige ingenieur. De man vertelt dat hij foto’s aan het maken was van een confrontatie tussen betogers en de politie toen hij plots werd aangevallen door een van de agenten.

Lucie Simon, de advocaat van de man, heeft intussen klacht ingediend. “Het was zo’n harde klap dat mijn cliënt een teelbal moest laten amputeren”, zei ze. “Dit is geen geval van zelfverdediging of noodzaak. De beelden die we hebben, bewijzen dat. Mijn cliënt is dan ook niet aangehouden.”

Laurent Nunez, politiechef van Parijs, heeft alvast een onderzoek naar de exacte omstandigheden bevolen.