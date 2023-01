Amerikaanse gevangene in Iran stopt met hongerstaking

Met de hongerstaking wilde hij de Amerikaanse president Joe Biden ertoe aanzetten om meer actie te ondernemen voor zijn vrijlating. “Alles wat ik vraag, mijnheer, is dat u de komende zeven dagen één minuut van uw tijd besteedt aan de ellende van de Amerikaanse gijzelaars in Iran”, zo schreef hij op voorhand in een open brief gericht aan de president.

“Ik ben in hongerstaking gegaan omdat ik op de harde manier heb geleerd dat Amerikaanse presidenten meer vertrouwen op de politieke thermometer dan op hun moreel kompas, als het erom gaat al dan niet een gevangenendeal met Iran te sluiten”, aldus Namazi na afloop van de hongerstaking.

Namazi, een zakenman van Iraanse afkomst, werd in oktober 2015 in Iran aangehouden. Het regime in Teheran beschuldigt hem van spionage en collaboratie met westerse geheime diensten. Namazi, die opgesloten zit in de beruchte Evin-gevangenis in de hoofdstad Teheran, ontkent de beschuldigingen.