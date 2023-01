Maria Nuyts uit Paal wordt 97: “In beweging blijven, goed eten en slapen houdt me jong”

Je vindt Maria elke dag wel ergens in de wandelgangen van WZC Ocura met haar 'Jaguar' (rollator) in het gezelschap van een van haar dochters of zonen. Als het kan, gaat ze in de cafetaria skibo spelen met Mienke of Greta. En ook in het kaartspel heeft Maria naar eigen zeggen altijd veel geluk. Haar dagen vult ze verder door elke dag eens goed te lachen met de medebewoners, verpleging en vrijwilligers, spelletjes te spelen, relaxatie, creales en kienen op vrijdag. “In beweging blijven en elke morgen mijn ogen nog kunnen opendoen, goed eten en slapen, dat houdt me jong”, besluit Maria.