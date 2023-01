Het verlies van de tweede Michelinster voor het Brusselse icoon Comme Chez Soi kwam in mei bijzonder hard aan bij chef Lionel Rigolet. Zo hard dat hij even met zelfmoordgedachten speelde, zo getuigde hij afgelopen weekend. “Als je je job met zoveel passie doet, zoals een sterrenchef, dan is die Michelinster héél belangrijk.”