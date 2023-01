Nederlaag weerhoudt rugbydames Murphy's Lommel niet van ‘teambuilding’ met Brugse tegenstander

De Lommelse dames startten vastberaden aan de wedstrijd en zetten de nodige druk, maar al snel werd duidelijk dat het spel van Brugge tactisch van een iets hoger niveau was dan dat van Lommel. Een van de Brugse dames traint dan ook bij de Bel 7's. De bal werd bij Brugge supervlot doorgespeeld, de Brugse dames waren snel in het jackelen en de snelheid van de Brugse benen resuteerde in try na try na try. Jammer genoeg kon Lommel geen enkele tegentry boeken, maar ze bleven wel proberen en gaven niet op. De opstelling van de Lommelse dames was ook eerder uitzonderlijk met drie packspelers die in wissels mee in de lijn speelden. Ondanks de score van 74-0 hielden de Lommelse dames hun hoofd omhoog. Het bleef voor hen '0-0'.

Tijdens de derde helft mochten Michelle Bogers en Ellen Moors de stoel betreden als dames van de match. Nadien trok team Lommel samen met een deel van de tegenpartij het Brugse nachtleven in en werd het nog een ware teambuilding. Dit weekend hebben zowel de dames als de coach van Lommel veel nieuwe inzichten gekregen en besluiten ze dat dit een goede 'training' was voor de komende matchen. Komende zaterdag speelt Lommel thuis tegen Rush. Supporters op post. Kick-off 15 uur.