‘Bommen en Granaten’-proces ligt opnieuw stil door wrakingsverzoek van advocaten van kopstuk ‘Dikke Nordin’

In het dossier staan 51 beklaagden terecht, onder wie kopstuk ‘Dikke Nordin’ E.H. (35). Hij leidt volgens het openbaar ministerie een criminele organisatie vanuit Dubai en gaf opdracht om containers met cocaïne te stelen, wapens en explosieven aan te schaffen en geweldsdelicten te plegen na misgelopen drugstransacties.

Het onderzoek startte met een schietincident in de nacht van 20 april 2019, waarbij een 20-jarige vrouw zichzelf in dronken toestand in de voet had geschoten in een appartement aan de Verbrandendijk in Zwijndrecht. Er werd een heus wapenarsenaal aangetroffen en ook een grote hoeveelheid drugs. Verder onderzoek met observaties, telefonie-onderzoek en directe afluistering bracht een criminele organisatie in beeld die zich bezighield met de invoer van verdovende middelen. Nordin E.H. kwam uit afgeluisterde gesprekken naar voren als de leider van de organisatie.

De procureur vorderde voor hem in december twaalf jaar cel en 100.000 euro boete. Voor vijftig medebeklaagden werden celstraffen van drie maanden tot tien jaar geëist.

Maandag zouden de pleidooien van de verdediging starten, waarvoor vijf zittingen werden vrijgehouden. De voorzitter van de kamer kondigde echter aan dat er een wrakingsverzoek werd neergelegd, waardoor de zaak niet verder behandeld kon worden. Het wrakingsverzoek werd opnieuw ingediend door Hans Rieder en Louis de Groote, de advocaten van Nordin E.H.