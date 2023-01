Vlaams minister-president Jambon bezoekt ziekenhuis in Oekraïne

Rode Kruis-Vlaanderen en de Vlaamse regering gaan in totaal zowat 60 generatoren leveren aan Oekraïne, om de plaatselijke bevolking van stroom te voorzien. Dat is bekendgemaakt tijdens een bezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan Oekraïne. De Vlaamse regering trekt daar twee miljoen euro voor uit.

Jambon bracht samen met een delegatie van Rode Kruis-Vlaanderen een bezoek aan twee instellingen (die voor hun energievoorziening rekenen op de generatoren) in Loetsk, in het noordwesten van Oekraïne. Eerst werd er halt gehouden aan de watervoorzieningsmaatschappij Dubnivska, waar op 14 januari een generator van 200 kilowatt werd afgeleverd. Ze werden er ontvangen door Mykola Polisjtsjoek, voorzitter van Rode Kruis-Oekraïne. Vervolgens werd ook een bezoek gebracht aan het stedelijk ziekenhuis in Loetsk, waar binnenkort een generator van 400 kilowatt wordt verwacht.

“De eerste generator zorgt ervoor dat bijna 127.000 inwoners drinkbaar water kunnen blijven krijgen. Dat is meer dan de helft van de inwoners van Loetsk”, zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen. “Het tweede toestel voorziet stroom voor een ziekenhuis met een capaciteit van zowat 700 bedden, waar ongeveer 40.000 patiënten per jaar verzorgd worden.”

Er zijn momenteel al zestien generatoren aangekomen in Oekraïne. De komende maanden zullen regering nog meer generatoren geleverd worden aan de Oekraïense steden Loetsk, Odessa en Rivne.

© BELGA