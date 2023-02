Geen zin om te koken? Tien ‘verse’ adresjes in Limburg die je best meteen op je bucket list zet

Eyecatcher van Barthuur in Hasselt is een grote boot, waarin je van een lekker drankje kan genieten. — © RR

1. Barthuur in Hasselt

Barthuur is een nieuwe, knus aangeklede winterbar in de schaduw van het kasteel van Wimmertingen te midden van het groene park. Eyecatcher van de bar is een grote boot, waarin je van een lekker drankje kan genieten. Check ook zeker het menu voor een aantal kleine, culinaire versnaperingen.

Smetstraat 8 in Hasselt. Open: do 17-23 uur, vrij en za 17 uur-middernacht, zo 14-23 uur. Info: www.maisonmairie.com/winterbar-hasselt

2. Don Taco in Hasselt

Don Taco is het nieuwe concept van Hasselaar Ramis Pirigam van de Butcher Grill & Bar. “Buiten taco’s met vlees bieden we ook vegetarische gerechten aan, zoals de Taco Sin Carne”, vertelt Rami. “Dat vegetarische alternatief vullen we met verse guacamole, krokante groentjes en stevige Mexicaanse kruiden. Daarnaast hebben we ook nacho’s en andere Mexicaans geïnspireerde gerechtjes.”

Gezellestraat 27A in Hasselt. Open: di t.e.m. za 12-15 uur. Info: www.don-taco.be

© Serge Minten

3. Palio Limani in Genk

Taverna Palio Limani is de laatste nieuwe aanwinst in de Vennestraat. Zaakvoerder Thomas Arvanitidis: “Op de kaart staan traditionele Griekse gerechten met accenten van Kreta, het eiland waar mijn moeder vandaan komt. We serveren bijvoorbeeld een limonade die alleen op Kreta te verkrijgen is en hebben chioratiki op de kaart staan: een typische boerensla. Verder wordt alles bij ons vers gemaakt: van de souvlaki tot de bouletten.”

Vennestraat 261 in Genk. Open: do t.e.m. ma 17-22 uur. Info: www.paliolimani.com

© Boumediene Belbachir

4. JEFF in Diepenbeek

Nadat Jeff Beyens ervaring opdeed in gerenommeerde restaurants waagde hij vorig jaar de sprong naar een soloavontuur in Diepenbeek. De chef werkt naar eigen zeggen met eerlijke, bij voorkeur lokale seizoensproducten die vooral herkenbaar moeten blijven. Geen complexe bereidingen dus, maar eenvoud en verfijning met een persoonlijke signatuur.

Stationsstraat 6 in Diepenbeek. Open: do, vrij en ma 12 en 19 uur, za 19 uur en zo 18 uur. Info: www.restojeff.be

© JEFF

5. Fonduehuis in Hasselt

In het Fonduehuis in Hasselt waan je je nog tot eind maart in een Alpense skihut. Het concept achter fondue is simpel: je prikt wat vlees op een lange fonduevork, stopt die in een pot met olie en bakt het vlees goudbruin. De zaak is ingericht in de vroegere King George, een deel van Grand Café Drugstore op de Grote Markt in Hasselt.

Grote Markt 8-10 in Hasselt. Open: vrij t.e.m. ma vanaf 17 uur. Info: www.drugstorehasselt.be/fonduehuis

© RR

6. Hi!tea in Bree

In de Kloosterstraat in Bree kan je voortaan terecht voor een uitgebreid ontbijt, lunch met verse soep of zelfgebakken taart of een echte Britse high tea. “Boekweitkoek, zelfgebakken taarten en verse soep zijn onze specialiteiten”, zegt uitbater Natasja die al vijftien jaar ervaring in de horeca op zak heeft. “Daarnaast serveren we ook elke dag een uitgebreid ontbijt.”

Kloosterstraat 6 in Bree. Open: ma, di, wo, za en zo 9-18 uur, vrij 8-18 uur. Info: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086562948842

© RR

7. Bertha Foodbar in Sint-Truiden

Wie houdt van dagverse pasta en pizza uit de steenoven kan terecht in dit sfeervolle Italiaanse restaurant. Enkele gerechten op de kaart om van te watertanden: rigatone met venkelworst, rode wijn, limoen, venkel, parmezaan en sjalot of pizza Bertha met mozzarella fior di latte, San Marzano DOP, culatello-ham, kreeft, champignons, zeekraal, kerstomaat en rucola.

Grote Markt 59 in Sint-Truiden. Open: vrij t.e.m. di 12 en 18 uur. Info: www.berthafoodbar.be

© RR

8. Bunker in Genk

Voor een bijzondere koffie- en wijnervaring ben je in het Genkse Bunker aan het juiste adres. Er worden specialty coffees en natuurwijnen geserveerd die terug gaan naar de basis van het wijnmaakproces: met zo weinig mogelijk tussenkomst van de mens en zo veel mogelijk natuurlijke toetsen.

Rootenstraat 19 bus 10 in Genk. Open: ma, wo, do 9.30-17.30 uur, vrij 11-23 uur, za 10-17.30 uur, zo 13.30-17.30 uur. Info: www.bunkergenk.be

© RR

9. Chocoladebar Quetzal in Hasselt

“Mensen kunnen bij ons lekkere desserten proeven op basis van chocolade, maar ook heerlijke koffies of chocolademelk“, zegt zaakvoerder Glenn Van den Bulcke, die na Leuven in Hasselt zijn tweede Quetzal opent. “Bij ons moeten mensen zeker langskomen om te proeven van onze signatuurdessertjes, moelleux en brownies. Je kan die natuurlijk ook meenemen in een box.”

Hemelrijk 6 in Hasselt. Open: ma 10-18 uur, di t.e.m. za 10-22 uur, zo 12-18 uur. Info: www.quetzal.be/location/hasselt

© Sven Dillen

10. Olé Olé Sharing Dishes in Hasselt

Tapascafé Olé Olé in Hasselt wordt Olé Olé Sharing Dishes. Nieuwe uitbaters Sandra Van Genechten en Pieter Lauwers geven een eigen twist aan de bestaande tapas op de kaart en willen op termijn ook ‘happaz’ introduceren, gerechtjes zoals een lekkere pasta in kleine, tapasachtige porties.

Aldestraat 55 in Hasselt. Open: do t.e.m. zo 17-22 uur. Info: www.ole-ole.be

