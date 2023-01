Het moet niet altijd de man zijn: Nihal vroeg haar vriend Yusuf ten huwelijk

Niets is traditioneel in hun relatie, zo lacht Nihal Eken (31) er zelf mee. Zo is zij 5 jaar ouder dan haar vriend Yusuf Mengenli (26) en was zij degene die hem ten huwelijk vroeg. De twee leerden elkaar kennen toen ze samen geld inzamelden voor een zieke Turkse baby.

“We hebben elkaar leren kennen tijdens een liefdadigheidsproject”, zo stond er vorige week te lezen bij de huwelijksfoto van Nihal en Yusuf uit Beringen. Hoe dat dan juist in zijn werk ging? “In mei 2021 startte Yusuf samen met zijn zussen een project voor een baby in Turkije met de spierziekte SMA type 1, dezelfde ziekte als baby Pia”, vertelt Nihal. “De ouders zochten zo’n 2 miljoen euro om de behandeling en het nodige medicijn te betalen. Yusuf vernam het nieuws via sociale media. Hij had zelf geen band met het kindje of zijn familie, maar het verhaal raakte hem zo erg dat hij iets wilde doen. Uiteindelijk haalde hij samen met de andere vrijwilligers het nodige bedrag op. Bijna de hele Turkse gemeenschap in Limburg droeg zijn steentje bij.”

Ook Nihal kwam de actie tegen via sociale media en sprong mee in de bres voor de zieke baby. “Ik had zelf wat geld gestort en deelde de actie ook via mijn eigen sociale media”, vertelt de Beringse. “Ik had de zussen van Yusuf een volgverzoek gestuurd op Instagram en sprak met hen af om mee te helpen met het project. Uiteindelijk kreeg ik ook een verzoek van Yusuf, die me wilde volgen op mijn Instagram-pagina. Normaal accepteer ik niet zomaar mannen die ik niet ken. Maar Yusuf was vijf jaar jonger dan ik, ik dacht dus niet dat hij mij zou lastigvallen.” (lacht)

Yusuf en Nihal tijdens een etentje dat georganiseerd werd nadat het geld voor de baby volledig ingezameld was. — © rr

Corona

De twee raakten aan de praat en het klikte vrijwel meteen. “Al was dat toen puur vriendschappelijk”, vertelt Nihal. “Door het leeftijdsverschil dacht ik niet dat het iets kon worden. Toch spraken we af om iets te gaan drinken, gewoon als vrienden. Maar toen sprong de vonk meteen over. Het klikte zo goed en we werden vrij snel een koppel.” Al gooide de coronacrisis bijna roet in het eten. “Voor onze eerste afspraak had ik corona, net als de rest van mijn gezin, waardoor ik enkele weken in quarantaine zat”, vertelt Nihal. “Kort na onze eerste date had Yusuf het te pakken. Maar omdat we allebei door een moeilijke periode gingen, vonden we net veel steun bij elkaar. Dat maakte ons meteen sterk als koppel. Het leeftijdsverschil maakt nu ook helemaal niet meer uit. Yusuf is best volwassen en ik ben wat jong van geest. Vaak denken mensen zelfs dat ik jonger ben.”

© rr

Briefje in de auto

Bij de vraag hoe Yusuf haar ten huwelijk vroeg, moet Nihal wat lachen. “Ook dat is een beetje omgekeerd gebeurd”, vertelt ze. “Ik was altijd al klaar om te trouwen, maar ik wilde Yusuf daar niet in pushen. Ik ging er vanuit dat hij mij wel zou aanspreken als hij er klaar voor was. Maar na een maand in onze relatie begon hij er al over. In juni 2021 werden we een koppel, in september of oktober zouden we ons verloven. Omdat mijn opa in die periode overleed, stelden we het verlovingsfeest uit naar januari 2022. Dat hadden we samen beslist, maar een echt aanzoek was er nooit geweest. In de Turkse cultuur doen sommige mannen soms een aanzoek na de verloving, maar dat vind ik zelf maar nutteloos.”

“En dus heb ik Yusuf een paar dagen voor ons verlovingsfeest zelf ten huwelijk gevraagd”, vertelt Nihal. “Dat deed ik gewoon in de auto met een zelfgeschreven briefje. Yusuf had dat totaal niet verwacht en was even geschrokken, maar natuurlijk heeft hij wel ‘ja’ gezegd. Uiteindelijk was hij ook degene die als eerste met het idee kwam om ons te verloven.” Vorige week stapte het koppel in het huwelijksbootje. “Het feest zelf was heel groots. Yusuf en ik zijn allebei afkomstig van Turkije, maar hij is van een andere streek. Hoe ze daar huwelijken vieren, wist ik zelfs niet. Maar het was wel echt heel leuk.”