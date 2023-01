Hasseltse acts in de finale van de Nieuwe Lichting 2023: “Zijn songs zijn marshmallows voor de oren”

Studio Brussel heeft de negen finalisten van De Nieuwe Lichting 2023 bekendgemaakt. Jack Vamp & The Castle of Creep zit erbij, de band van Arthur Boussiron uit Hasselt. Isaac Roux heeft dan weer een connectie met Hasselt via PXL Music.

“Inkakken is geen optie”, zeggen ze bij Studio Brussel als het over de muziek van Jack Vamp gaat. Daarmee bedoelen ze geen tegendraadse peristaltiek, maar dat je niet indommelt op zijn nummers. Voor Limburgse muziekliefhebbers is Jack Vamp niet echt een onbekende naam: hij was al live te zien op Rock Herk, Genk On Stage en AFF, haalde de Genkse preselectie van Humo’s Rock Rally en was resident in Muziekodroom. Als invloeden haalt hij zelf Prince, David Bowie en Marvin Gaye aan. Dit jaar is een album gepland.

© stubru

Woont ook in Hasselt via de PXL Music connectie: Louis De Roo van Isaac Roux. Hij studeerde ook songwriting aan LIPA, Liverpool Institute for Performing Arts en was live te zien in het voorprogramma van The Haunted Youth, Isbells, Marble Sounds en Portland. Een fraaie omschrijving van StuBru die we u niet willen onthouden: “Zijn songs zijn marshmallows voor de oren: zacht, zoet en op zijn best bij een knisperend kampvuur.” Oftewel: dromerige indiefolk met een toefje electronica, voor fans van Bon Iver en Ben Howard. In 2022 zat hij in de finale van Humo’s Rock Rally waar hij de publieksprijs won.

© RR

De andere finalisten van De Nieuwe Lichting 2023 zijn Anna Maehl, Barno Koevoet & de Duimspijkers, LeBlanc, Mayorga, Noonzy, Oriana Ikomo en Spacebabymadcha.

De negen werden gekozen uit een aanbod van 849 inzendingen. In de jury zetelden onder anderen Thibault Christiaensen (Equal Idiots), Noonah Eze (Black Mamba) en Jeroen De Pessemier (The Subs).

Luisteraars hebben vanaf nu een week lang de tijd om voor hun drie favorieten te stemmen. Eva De Roo en Rik De Bruycker maken op maandag 30 januari tussen 16 en 18 uur De Nieuwe Lichting 2023 bekend en dan weten we dus wie in de voetsporen zal treden van onder meer Brihang, Tamino, Equal Idiots, Sylvie Kreusch, The Haunted Youth, ILA en Sons.

Nog dit: op 28 januari spelen finalisten Isaac Roux en Mayorga in Café Café in Hasselt.

Stemmen kan op stubru.be