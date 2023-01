Zo belangrijk zijn ‘body positive’ beelden op Instagram voor ons zelfbeeld

Op sociale media worden we overstelpt met foto’s van superslanke en afgetrainde lijven, wat een negatieve impact kan hebben op ons gemoed. Maar als we ‘echte’ lichamen zien in een body positive context, heeft dat volgens een Australische studie een heel ander effect...

Even terug in de tijd: in 2019 kreeg Wall street journal een intern rapport van Facebook in handen. Daarin stond letterlijk deze duidelijke conclusie: “We maken het zelfbeeld van één op drie jonge meisjes slechter.” In maart 2020 werd diezelfde vaststelling onderschreven. “Ruim 32 procent van de meisjes die onzeker zijn over hun lichaam, voelen zich nog slechter nadat ze op Instagram hebben rondgekeken.”

Toch leidt online scrollen niet altijd tot een deuk in het zelfbeeld, zo suggereren wetenschappers aan de universiteit van Nieuw-Zuid-Wales in het Australische Sydney nu. Foto’s en berichten van échte lichamen zouden ons best wel goed doen voelen over onszelf. Volgens auteur van de studie Jasmine Fardouly kan één body positive beeld per dag er al voor zorgen dat je lekkerder in je vel zit.

“Het bekijken van een klein aantal lichaamspositieve of uiterlijk neutrale berichten op sociale media kan een effectieve en goedkope micro-interventie zijn om het lichaamsbeeld van jonge vrouwen te verbeteren”, staat er te lezen in het vakblad Body image.