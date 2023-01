Koppel wordt wakker van vreemde geluiden in schoorsteen: “We hoorden eerder iets over ons dak lopen”

Taylor en Vincent Alvarez uit Bakersfield in de Verenigde Staten werden dinsdagavond wakkergeschud door enkele vreemde geluiden, die uit de schoorsteen leken te komen. Het koppel ging een kijkje nemen en hoorden tot hun verbazing een mannenstem. Ze belden de hulpdiensten, die de man uit zijn benarde positie kwamen redden. De man bleek dan ook nog eens de voortvluchtige te zijn waar de politie eerder op de avond naar op zoek was. “Hoe hij in onze schoorsteen terecht is gekomen weten we niet”, zei Vincent. “Maar we hoorden uren daarvoor wel iets over ons dak lopen.”