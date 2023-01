Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel bekendgemaakt. Sint-Truiden huurt de Japanse aanvaller Taichi Hara tot het einde van het seizoen van Alaves. De Spaanse tweedeklasser maakte ook bekend dat het de optie in het contract van haar Japanse spits licht. Dat wil zeggen dat zijn contract met twee seizoenen verlengd wordt.