Nieuw-Zeeland volgende tegenstander van Red Lions, Tom Boon op zijn hoede: “Wie India thuis verslaat, kan mooie dingen doen”

Niet India maar Nieuw-Zeeland wordt morgen de volgende tegenstander van de Red Lions op het WK hockey. Na shoot-outs schakelden de Black Sticks het gastland uit. De grootste valkuil is onderschatting, Red Lions Tom Boon en Gauthier Boccard willen niet in die val trappen.

“Nieuw-Zeeland verdient de kwalificatie”, zegt Tom Boon daags voor de kwartfinale. “Ze slaagden erin goed te zijn wanneer het niet werd verwacht, na een bleke groepsfase. Ze hebben hun niveau opgetrokken, wat bewijst dat het een volwassen groep is, met veel kwaliteiten. Als je thuis India kan verslaan, ben je tot mooie dingen in staat.”

In vergelijking met India speelt Nieuw-Zeeland volgens Boon gestructureerder maar “misschien maken ze ook wel meer fouten”, vervolgt de aanvaller. “Het zal aan ons zijn om daarvan te profiteren. Als we hen op het punt kunnen brengen dat ze er niet meer in geloven, dan kunnen we toeslaan. Op zo’n moment zijn we niet af te stoppen. In het andere geval kunnen zij heel sterk zijn.”

Intussen is het afwachten of strafcornerspecialist Alexander Hendrickx op tijd hersteld geraakt van zijn knieblessure. “Ik ga uit van het principe dat niemand onvervangbaar is”, legt Boon uit. “Dat zagen we bijvoorbeeld tegen Duitsland, waar Arthur Van Doren ontbrak. Toen Alex uitviel tegen Japan, maakten we meer velddoelpunten. We hebben een heel goede groep van twintig spelers, die allemaal in staat zijn tot het beste. Dat zal misschien het verschil maken tegen Nieuw-Zeeland.”

Ook Boccard voorzichtig

Ook verdediger Gauthier Boccard is op zijn hoede. “Het is goed dat we India in eigen huis ontlopen maar we mogen Nieuw-Zeeland zeker niet onderschatten want er is een groot verschil tussen wat ze zondag toonden en de groepsfase”, zegt de 31-jarige verdediger.

Gauthier Boccard. — © EPA-EFE

Nieuw-Zeeland opende met winst tegen Chili (3-1) maar verloor dan van Nederland (0-4) en Maleisië (2-3) en werd derde in zijn groep. “Bepaalde spelers kwamen uit in Europa en hebben veel ervaring. Het is een gestructureerd land, met in het middenveld drie of vier sterke individuen. Deze zege tegen India levert hen een boost op maar misschien zorgt het wel wat voor ontlading, en dat kan in ons voordeel spelen”, denkt de ervaren Boccard, goed voor 264 caps.

De Red Lions werden in de groepsfase niet gespaard door blessures en afwezigheden. Onder meer John-John Dohmen, Arthur Van Doren, Simon Gougnard en Alexander Hendrickx misten wedstrijden. Die laatste is door een knieblessure mogelijk zelfs out voor de rest van het toernooi. Boccard hoopt dat de selectie vanaf nu gespaard blijft van verder onheil.

“Als we onze zestien spelers de hele wedstrijd kunnen opstellen, kan ons dat helpen deze kwartfinale te winnen. We hebben nood aan stabiliteit in de wissels, de spelers moeten op hun plaats staan. Ook al bereidt Craig Fulton (de assistent) meerdere scenario’s voor en moeten we flexibel zijn, toch zorgt het altijd voor kopbrekens als je iemand verliest tijdens een wedstrijd”, verwijst Boccard onder meer naar de vervangingen van Nicolas de Kerpel in de verdediging en Florent van Aubel in het middenveld.

Indien Alexander Hendrickx niet meer fit geraakt, lijkt Maxime Van Oost achterin zijn logische vervanger. “Ik heb een speciale band met hem want ik was zijn trainer tussen zijn 13de en 18de”, zegt Boccard over zijn teamgenoot bij de Watducks. “In het team komen in de kwartfinale van een WK is toch iets speciaals. Het zou buitengewoon zijn voor een ket zoals hij en hij verdient het, ook al zou ik het jammer vinden voor Alex”, aldus nog Boccard.