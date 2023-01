“Legendarische” editie van Fumprock Diepenbeek: deze namen staan op het podium

Zo herkennen we de Nederlanders Rudeboy en DJ DNA - twee spilfiguren van de legendarische band Urban Dance Squad - die hun grootste crossover-klassiekers uit de jaren negentig naar OC Rooierheide brengen. Ondertussen ook een levende legende: Cedric Maes (The Sore Losers) die de krachten bundelt met onder meer Christophe Vaes (ex-Noordkaap) in de heerlijk vettige gitaarcombo The Sha-La-Lee’s. De Franstalige poprockband Faux Noir, volledig opgetrokken uit leden met een PXL Music-verleden, mag dan nog niet legendarisch zijn, maar is wel vastbesloten dat ooit te worden.

Ook speciaal is de doortocht van stonermetalband King Hiss, die tijdens zijn afscheidstournee halt houdt in Diepenbeek. Opener en hekkensluiter van het festival - respectievelijk Nachos for Machos en het Diepenbeekse Clochards Deluxe - gaan dan weer voor legendarische rockklassiekers en verschroeiende ambiancecovers. En dat alles voor amper 15 euro. Je moest al onderweg zijn.

‘Fumprock’, 18/2, OC Rooierheide. Info en tickets: www.fumprock.be