Top Division Women: elfde opeenvolgende zege voor superieur Kangoeroes Mechelen

Laure Resimont is met Kangoeroes Mechelen in België dit seizoen ongenaakbaar. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

In de Top Division Women (eerste klasse vrouwen) blijft Kangoeroes Mechelen superieur acteren. De kampioen realiseerde maar liefst een elfde opeenvolgende zege. Ditmaal in Lummen. Castors Braine blijft met 11 op 13 en na winst in Spirou Ladies Charleroi de eerste achtervolger.

Kangoeroes Mechelen blijft het Belgische vrouwenbasketbal domineren. Elf op elf in Top Division Women en zonder nederlaag naar de halve finale van de Belgische Cup. Tegen Lummen waren het onder meer de Chileense center Ziomara Morrison (17 punten, 12 rebounds) en Laure Resimont (14 punten) die Kangoeroes Mechelen na een 20-48 bonus en in Lummen naar een 52-91 overwinning loodsten. Eerste achtervolger Castors Braine zegevierde na een 20-54 bonus halfweg met 51-119 bij Spirous Ladies Charleroi. De vice-kampioen staat met 11 op 13 op de tweede stek. Toptalent en de 18-jarige Belgian Cat Nastja Claessens (21 punten, 7 rebounds, 3 assists) en Tess Kapenga (12 punten, 13 rebounds) bleven met Waregem drie kwarts in het spoor van Liège Panthers: 19-23, 49-43 (rust) en 65-60. Jaleesa Maes (20 punten, 7 rebounds) en de Amerikaanse Carlie Littlefield (24 punten, 4 rebounds) stuwden Liège Panthers in het slotkwart (29-12) naar een 94-72 overwinning. De club uit de Vurige Stede staat met 10 op 13 op een knappe derde stek. Waregem telt 6 op 14 en staat zesde. Ook Phantoms Boom doet het uitstekend en won voor de tweede keer op een rij van het ambitieuze Kortrijk Spurs. Sam Van Buggenhout (17 punten, 7 rebounds) en Jaelencia Williams (14 punten, 7 rebounds) zorgden bij de Steenbakkers na een 33-28 score halfweg voor een 71-61 zege. Phantoms Boom staat met 9 op 13 op eenn knappe vierde plaats. De West-Vlamingen tellen 7 op 13 en staan vijfde maar voelen tevens de hete adem in de nek van Namur Capitale. De Waalse ploeg kwam nog maar 11 keer in actie, won zevenmaal en moet dus nog enkele inhaalwedstrijden betwisten.