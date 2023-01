Lucas Van den Eynde staat voor de vijfde keer in Kleinkunsteiland: “Zingen is als wellness voor mij”

Lucas Van den Eynde is een acteur die graag zingt. “Een lied blijft een wonderlijk gegeven. Op een melodie neem je mensen in pakweg drie minuten mee in een verhaal, in een gevoel, een sfeer. Ik heb de jongste tijd veel theater gedaan en er staan nogal wat theatervoorstellingen in mijn agenda. Dan is het fijn om enkele maanden te kunnen zingen als afwisseling. Kleinkunsteiland ligt me na aan het hart. Ik ben zot van het Nederlandstalige lied en dus heel blij met deze nieuwe editie. Ik sta ervan versteld hoeveel intrigerend werk er is gemaakt én nog gemaakt wordt in de eigen taal. Als je de kans krijgt om zulke nummers te brengen op je eigen manier, dan is dat ronduit fijn om te doen. Punt.”

Wellness

Maggie MacNeal, bekend van de klassieker Terug naar de kust, doet voor de tweede keer mee. Dat is ook het geval voor Barbara Dex. “Twee uitstekende zangeressen”, vindt Lucas Van den Eynde. “Voor Wigbert wordt het de eerste keer. Ik ben blij dat hij erbij is, want ik vind hem een begenadigd singer-songwriter en een heel goede muzikant. Zelf heb ik het geluk dat ik alle edities mocht meemaken. Voor mij is het een soort wellnessgebeuren. Niet lachen, dat meen ik, echt waar. Heel mooie liedjes in je eigen taal brengen, in de beste omstandigheden, omringd door een uitstekend orkest en in een theatercircuit, waar de luisterbereidheid optimaal is, dat doet iets met mij.”

© Kleinkunsteiland

Iedereen heeft zijn eigen inbreng gehad bij het samenstellen van de setlist. Lucas Van den Eynde wil daar liever niet veel over verklappen, maar reken maar dat hij er Kris De Bruyne, Raymond van het Groenewoud en Jan De Wilde in gemanoeuvreerd heeft. En natuurlijk zal hij wel wat zingen van Wannes Van de Velde. Aan die bard heeft hij trouwens eerder al een ode gebracht met twee liedjesprogramma’s: Gesloten hart en Door het venster van den tram.

Ons moet hij niet meer overtuigen, maar we vragen hem welke argumenten hij zou aanhalen om mensen te overhalen een ticket te kopen. “In deze barre tijden, denk maar aan wat er allemaal in de wereld loos gaat, is het heerlijk om een uurtje of twee weg te zinken in een stoel en te luisteren naar mooie liedjes. Dat kan alleen maar weldadig werken. Ik heb al gezegd dat het wellness is voor mij, ik heb er zelf heel veel aan. Ongetwijfeld is dat ook zo voor het publiek.”

‘Kleinkunsteiland’, Lucas Van den Eynde e.a., op 9/2 Palethe Pelt, op 11/3 Muze Heusden-Zolder, op 25/3 De Kimpel Bilzen en op 31/3 cc Beringen. Info: www.garifuna.be