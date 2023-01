Beyoncé brengt onverwachte gast mee naar podium in Dubai: “Laat het horen voor mijn kleine meid”

Beyoncé gaf zaterdag voor het eerst in vier jaar een volledig liveoptreden in het Atlantis the Royal-hotel in Dubai, een concert waar je enkel op uitnodiging binnen kon raken. Hoewel het duidelijk verboden werd om geen beelden te maken, doken er op sociale media toch heel wat video’s op. En daarin konden we zien dat Queen Bey een hele speciale gast had uitgenodigd: niemand minder dan haar nu 11-jarige dochter Blue Ivy.