Slachtoffer gasexplosie in As naar brandwondencentrum gebracht, oorzaak was accidenteel

De oorzaak van de gasexplosie vorige week vrijdag in een huis in de Vlikkenbergstraat ongeval is accidenteel en gebeurde bij het gebruik van gasflessen. Zoveel is duidelijk geworden uit onderzoek. Vrijdag rond 7 uur werden de bewoners van de straat opgeschrikt door een harde knal. Van het getroffen huis waren de meeste ramen weggeblazen en stortte een deel van een buitenmuur in.

De twee bewoners konden op eigen kracht naar buiten komen. De man bracht zijn zwaargewonde vrouw naar het ziekenhuis in Genk. Van daaruit is ze intussen naar een brandwondencentrum gebracht. Haar toestand is stabiel.

