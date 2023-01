Van Aert en Van der Poel ontlopen elkaar week voor WK veldrijden: Nederlander rijdt Besançon, Van Aert Hamme

We krijgen komend weekend geen voorgift op het WK veldrijden in Hoogerheide een week later. Alpecin-Deceuninck laat weten dat Mathieu Van der Poel start in de wereldbekerveldrit van Besançon zondag, terwijl Wout van Aert zaterdag de Flandriencross in Hamme rijdt. Afgelopen zondag in Benidorm was dus het laatste duel tussen de Grote Twee voor hun grote confrontatie op het WK. Van der Poel won.