VIDEO. Kylian Mbappé imiteert obsceen gebaar van Argentijnse doelman Dibu Martinez

Het is een video die viraal gaat: Kylian Mbappé heeft bij het buitenkomen van het trainingscentrum van PSG het obscene gebaar geïmiteerd van de Argentijnse doelman Dibu Martinez na het winnen van de Gouden Handschoen op het voorbije WK. Hij deed dat met de glimlach, wat lijkt aan te geven dat de Franse spits kan lachen met de fratsen van cultkeeper Martinez. De doelman van Aston Villa werd tijdens de vieringen in Argentinië ook gespot met een baby pop waarop het hoofd van Mbappé geplakt was.