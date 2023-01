Umberto Tozzi komt naar Hasselt: “België heeft een speciale plek in mijn hart”

Op 19 februari houdt de concerttournee ‘Gloria Forever’ van Umberto Tozzi (70) halt in Hasselt. De Italiaanse zanger van monstersuccessen als ‘Gente di mare’ en ‘Ti amo’ brengt in het Trixxo Theater zowel zijn grootste hits als materiaal uit zijn nieuwste album, dat in het voorjaar verschijnt. “België heeft al 35 jaar een speciale plek in mijn hart.”

Wie iets ouder is dan veertig, herinnert het zich vast nog: de ravissante Viktor Lazlo die op 9 mei 1987 in een roze jurk elegant van de trappen van het Brusselse Eeuwfeestpaleis kwam geschreden om het Eurovisiesongfestival aan te kondigen. Een paar uur later maakte ze de winnaar bekend: Johnny Logan met Hold me now. De Ier scoorde daarmee een megahit, maar minstens even succesvol was het nummer Gente di mare van Umberto Tozzi & Raf. Ze eindigden op de derde plaats en veroverden Europa met een ballad over het contrast tussen mensen van de stad en mensen van de zee.

Meer dan 35 later staat de Italiaanse singer-songwriter ons vanuit zijn thuisland telefonisch te woord, precies op het afgesproken uur. Aan de andere kant van de lijn klinkt een zachte stem, helemaal anders dan de wat korrelige klanken in het gros van zijn nummers. Tozzi neemt zijn tijd, praat bedachtzaam en geeft op geen enkel ogenblik de indruk dat hij snel wil inhaken. Wereldvedette zonder kapsones.

© RR

Op 4 maart word je 71. Veel mannen van jouw leeftijd hebben al een tijdje gekozen voor een kabbelend bestaan. Jij gaat nog steeds op tournee.

“Ook na ongeveer vijftig jaar sta ik nog graag op het podium, dat is mijn biotoop. Het contact met het publiek kan je met weinig vergelijken. Ik geef toe: ik voelde me gelukkiger toen ik dertig was, want toen lag de wereld voor me open. Maar ook op je zeventigste kan het leven nog mooi zijn. Leeftijd, daar moet je je bij neerleggen. Dat is eigen aan ons bestaan. Muziek helpt me om van elke dag te genieten, zeker als het gaat om muziek uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Creativiteit vierde toen hoogtij.”

LEES OOK. Romeinse rockers van Måneskin zetten hun zegetocht voort met gloednieuw album

Het is 35 jaar geleden dat de wereld tijdens het Eurovisiesongfestival ‘Gente di mare’ leerde kennen, volgens velen je mooiste nummer. Wat is je daarvan bijgebleven?

“Dat het een prachtige, goed georganiseerde avond was, dat de nummers met een volledig liveorkest werden gebracht en dat de reacties op Gente di mare fantastisch waren. Ik heb toen ook Brussel leren kennen. Interessante stad, waar ik nadien nog vaak heb opgetreden. Door die herinneringen vind ik het leuk om nog eens naar België te komen. Eerst in Oostende, de dag nadien in Hasselt. Ik kijk ernaar uit.”

LEES OOK. Kohlbacher Verhelst neemt je mee op herfstige queeste met schoon volk en wonderlijke instrumenten

Je hebt meer dan tachtig miljoen albums verkocht, op de grootste podia ter wereld gestaan. Wereldburger, maar toch vooral Italiaan?

“Ja, natuurlijk. Italië is een van de mooiste en beste landen ter wereld. Wij hebben een geschiedenis en cultuur van meer dan tweeduizend jaar. Het is geen toeval dat alles wat het leven mooi maakt – mode, gastronomie, design … – in ons land overvloedig aanwezig is.”

‘Gloria Forever’, Umberto Tozzi, 19/2 om 20 uur in Trixxo Theater Hasselt. Info en tickets: www.trixxo-theater.be