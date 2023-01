Brits ambulancepersoneel legt opnieuw het werk neer

Ambulancepersoneel in Engeland en Wales legt maandag opnieuw het werk stil om hun eisen voor een flinke loonsverhoging kracht bij te zetten. Alleen bij urgente zaken komen ambulances opdagen. Eerder deze maand en in december werd er ook al gestaakt door medewerkers van ambulances, en de actie van maandag is de eerste in een reeks van tien.

De staking wordt georganiseerd door drie vakbonden. Het is voor het eerst dat die bonden een gezamenlijke actie houden. Er doen ongeveer 15.000 ambulancemedewerkers mee. Ook circa 5.000 werknemers van de nationale gezondheidsdienst NHS in Liverpool leggen het werk neer.

De belangrijkste stakingsdagen in deze reeks van tien zijn 6 en 20 februari en 6 en 20 maart. Dan vinden stakingen in bijna alle betrokken regio’s plaats.

Vakbond Unison stelt dat een flinke loonsverhoging de werkdruk kan verlichten omdat daardoor werk bij ambulances en de NHS aantrekkelijker wordt en minder mensen vertrekken naar beter betaalde banen. Als er meer personeel is, zal ook de ambulance sneller ter plaatse zijn om patiënten te helpen. Daarnaast kunnen mensen in ziekenhuizen sneller geholpen worden. Nu moeten patiënten vaak lang wachten voor onderzoek of operaties.

In het Verenigd Koninkrijk is al langer een golf van stakingen aan de gang vanwege de hoge inflatie. Zo is er onder meer gestaakt bij het openbaar vervoer, door postdiensten, grensbewaking en in andere sectoren.