KRC Genk van start met G-ploeg: “Weken naar uitgekeken”

Tussen acht en dertien jaar zijn de kinderen die zaterdag werden onthaald in de indoorhal van KRC Genk. De nieuwe afdeling wordt volledig geïntegreerd in de jeugdwerking van de club. Ze worden in het blauw-wit uitgedost zoals andere spelers en zullen ook mee het plein opstappen tijdens wedstrijden van de eerste ploeg. Ze werden ingeleid vanuit de vzw De Regenboog die gespecialiseerd is in het begeleiden van vooral jongeren en kinderen met een handicap. “We hebben de ambitie om de G-werking seizoen na seizoen uit te breiden”, zegt Niel Janssen Community Coördinator bij KRC Genk. “In samenwerking met De Regenboog wordt ieder kind op voorhand gescreend. Zo voorkomen we een aanzuigeffect en kunnen we elk kind een optimale beleving geven.” KRC Genk voorziet drie trainers en een begeleider van Regenboog om de kinderen een volwaardige voetbalbeleving te kunnen bieden.

Spanning

Christa (9). — © Bart Borgerhoff

Anne Penders en Frank Wolfs, de ouders van Christa (9), zijn in de wolken met de beslissing van KRC Genk om een G-afdeling op te starten. “Al weken heeft ze hier naar uitgekeken”, zegt Anne. “Christa houdt enorm van voetbal. Ze gaat altijd naar de wedstrijden van de eerste ploeg en ze mocht ook al kennismaken met de nieuwe prikkelarme tribune van de club. Bedoeling is dat ze mee blijft trainen. Het is een hele fijne stimulatie en heel goed voor haar ontwikkeling.”

Louis-Henri wil doelman worden. — © Bart Borgerhoff

Louis-Henri Wijffels (11) werd pas op het allerlaatste moment op de hoogte gebracht dat hij mocht mee trainen met de G-ploeg van Racing Genk en dat had zo zijn reden. “Hij kan heel moeilijk wachten”, zeggen mama Valerie Beaudoux en papa Hein Wijffels. “De spanning wordt voor hem dan te groot en ondraaglijk. Hij is een ontzettende voetbalfanaat en rekent erop dat hij doelman mag worden. Hij kent dan ook bijna alle doelmannen in de Belgische competitie. Natuurlijk was hij dolenthousiast toen hij wist dat hij met Genk mocht meetrainen. We hopen dat hij wekelijks kan trainen zodat er ook een vaste routine ontstaat waarin hij zich kan ontwikkelen. We zijn zowel vzw De Regenboog als KRC Genk dankbaar dat ze dit mogelijk maken.”

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff