Een lippotlood van nog geen euro en de perfecte douchegel: de favoriete budgetproducten van onze beautyredactrice

Eén van de meest hardnekkige mythes over beautyproducten is wel dat duur beter is dan goedkoop. De prijs van cosmetica (of waar je ze koopt) zegt an sich niets over hun werking. Ik smeerde al dagcrèmes van 250 euro en meer die (voor mijn huid) niet beter waren dan veel goedkopere. En sommige eyeliners van nog geen 5 euro zijn een stuk vlekresistenter dan hun duurdere broertjes.

Je moet simpelweg ontdekken wat voor jouw huid of haar werkt en je niet laten misleiden door de prijs, of die nu hoog of laag is, of het prestige van een merk. Het draait om bestanddelen, hoe die geformuleerd zijn en jouw gebruikservaring. Zou je een dure crème ook geweldig vinden mocht je die blind testen, in een blanco potje, zonder het merk en de prijs te kennen?

Ook fijn om weten is dat merken binnen grote cosmeticagroepen wel eens research en technologieën met elkaar delen. Lanceert een (doorsnee) duur(der) merk een innovatief product, dan bestaat de kans dat een goedkoper broertje later volgt met een goedkoper alternatief.

The proof of the pudding is in the eating zeggen ze in het Engels: als je iets niet probeert, weet je niet of het goed is of niet. Van alles wat ik al testte, blijf ik deze budgetvriendelijke producten aanraden en kopen. Zo blijft er meteen meer budget over voor de duurdere waaraan je verknocht bent.

Duopotlood Mooie kleuren, crèmige formule die lang blijft zitten en die je zowel gebruikt als oogschaduw als voor een lijntje in je wimpers. Go Magic Eye Crayon van Kruidvat, 3,79 euro

Schudden voor gebruik Een fijne SPF voor elke dag: deze vloeibare zonbescherming voel je niet zitten en werkt prima onder make-up. Ambre Solaire Sensitive Expert Face SPF50+ van Garnier, 14,99 euro

Voor het hele gezin Ik koop eens per jaar de literfles van deze ongeparfumeerde reiniger. Reinigt lichaam én gezicht van jong en oud en houdt die goed gehydrateerd. Hydrating Cleanser van Ceravé, 19,95 euro voor 1 liter

Nog geen euro Ik draag dit lippotlood als lipstick, want crèmig, comfortabel en goed gepigmenteerd. Jammer dat er niet meer kleuren zijn. Lipliner van Max & More, 0,98 euro, bij Action

Multitasker Haarmasker en (leave-in-)conditioner in één giga pot. Voor elk haartype is er een (vegan) formule. Fructis Hair Food Nourishing Banana van Garnier, 7,79 euro