AUSTRALIAN OPEN. Wat een comeback! Rublev komt 5-0 achter in supertiebreak, maar wint toch nog van 19-jarige Deen

Vandaag zullen we alle kwartfinalisten kennen in het mannentornooi van de Australian Open. De eerste die zich wist te plaatsen was de Rus Andrey Rublev. Hij won de vijfsetter van de 19-jarige Deen Holger Rune (6-3, 3-6, 6-3, 4-6 en 7-6 (11-9)). De laatste set was een ware thriller, die Rublev met 11-9 won in de supertiebreak. Om 9u25 neemt Novak Djokovic het op tegen de Australiër Alex de Minaur. De voornaamste vraag lijkt of de hamstring van de Serviër het zal volhouden.