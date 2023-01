Expert over ongeluk waarbij Maureen Vanherberghen haar haar in brand stak: “Bizarre beelden”

Tijdens het Gala van de Gouden K’s stak Maureen Vanherberghen zaterdagavond per ongeluk zichzelf in brand. De gevolgen bleven gelukkig beperkt, op internet lokt het incident heel wat reacties uit. Volgens preventieadviseur Koen Schepens komt de zangeres nog heel goed weg. “Na het incident kijkt ze tijdens een tweede poging zelfs in de loop van de vlammenwerper. Erg bizar.”

De presentatrice mocht de winnaar van het beste Ketnet-programma bekendmaken met een vlammenwerper, maar stak daarbij haar eigen haar in brand. “Het was geen opgezet spel”, klinkt het bij de VRT. “Er is iets misgelopen op het podium, maar Maureen is hier goed mee omgegaan en er is niemand gewond geraakt.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Het zijn bizarre beelden”, zegt Koen Schepens. Volgens de 46-jarige preventieadviseur uit Gent komt Maureen Vanherberghen nog heel goed weg. “Ze houdt het toestel verkeerd vast, waardoor de steekvlam in haar richting wordt uitgespuwd. Ze heeft precies geen idee hoe ze de vlammenwerper moet vasthouden, na het incident kijkt ze tijdens een tweede poging in de loop, wat me doet denken aan oude tekenfilms waarbij in de loop van een geweer wordt gekeken.”

De VRT benadrukt dat Maureen voor de show heeft geoefend met de vlammenwerper. “Alle repetities zijn perfect verlopen”, klinkt het. “Bovendien was Maureen niet aan haar proefstuk toe. Ze had enkele jaren geleden tijdens een eerder gala ook al eens gebruikgemaakt van een vlammenwerper, wat toen probleemloos is verlopen.”

Volgens Koen Schepens had de show na het incident even stilgelegd moeten worden. “Op de beelden zie je dat ze even totaal de kluts kwijt is, maar de show moet doorgaan, ze is vol adrenaline en de rest staat er ook verbouwereerd bij. Dat is typisch gedrag, ook op de werkvloer zie je dat mensen vaak gewoon verder blijven werken, maar dat is niet oké. Eigenlijk moest iemand op het podium gaan om de show even stop te zetten.”

“Als ik die grote vlam zie, dan zou dat toestel enkel onder gecontroleerde omstandigheden door een professional gehanteerd mogen worden”, zegt Schepens. “Er zou een brandblusser en een brandweerman bij moeten staan, net als iemand die medische zorgen kan toedienen indien nodig. Ik denk dat er niet goed over is nagedacht.”

Volgens de openbare omroep zijn alle nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen. “Bij zo’n groot evenement zoals zaterdagavond in Paleis 12 zijn de hulpdiensten sowieso aanwezig. Bovendien was onze preventieadviseur op de hoogte van alles wat er zou gebeuren.”