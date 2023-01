“Prins Andrew wil schikking met Virginia Giuffre ongedaan maken”

Prins Andrew sloot een schikking met Giuffre nadat de vrouw een rechtszaak tegen hem had aangespannen in de Verenigde Staten. In die deal stond gestipuleerd dat de prins Giuffre een schadevergoeding zou betalen, maar geen schuld zou erkennen.

Andrew is de beschuldigingen van seksueel misbruik van de destijds 17-jarige Giuffre echter altijd blijven ontkennen. “Hij werd gezien het toen naderende koninklijke jubileum onder druk gezet om de zaak af te sluiten”, aldus een bron dichtbij de prins. “Maar hij heeft daar een zware prijs voor betaald, persoonlijk en professioneel.”

Nu hij zijn chalet in Zwitserland heeft verkocht voor 10 miljoen pond (zo’n 11,4 miljoen euro) en daarnaast miljoenen geërfd heeft van zijn inmiddels overleden moeder, en dus weer over de nodige financiële middelen beschikt, zou de prins dus overwegen om die schikking aan te vechten. De Britse koning Charles zou zich achter de schermen volgens bronnen van de Daily Mail ook niet langer verzetten tegen zo’n juridische stap.

Vervalste foto

Andrew zou in een nieuwe juridische procedure willen aanvoeren dat de beruchte foto van hem en Giuffre vervalst is. De prins betwist de echtheid van die foto – die volgens experts waarschijnlijk niet vervalst is – al langer, maar krijgt nu steun uit onverwachte hoek. Ghislaine Maxwell, de partner van Jeffrey Epstein die op grote schaal minderjarige meisjes verhandeld zou hebben voor seksueel misbruik en nu een celstraf van 20 jaar uitzit in de VS, zou nu ook beweren dat ze zich niet herinnert dat Andrew en Giuffre elkaar ooit ontmoet hebben, en dat de foto dus vervalst werd.

Maxwell zou die uitspraken doen in een interview – het eerste sinds ze veroordeeld werd – dat dinsdagavond wordt uitgezonden op de Britse zender ITV.