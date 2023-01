Hugo Cuypers opnieuw van goudwaarde voor AA Gent: “Kritiek van Vanhaezebrouck op mij was positief bedoeld”

AA Gent boekte op Stayen een vlotte 0-3-zege en daarbij eiste Hugo Cuypers nog maar eens een hoofdrol op. Met twee doelpunten had de Luikenaar een groot aandeel in de Gentse overwinning. “We hebben die vierde plaats eindelijk beet nadat we er lang moesten voor strijden. Hopelijk blijven we dat nu ook. We zitten niet veilig maar we gaan er keihard voor werken”, zegt de spits.

Met dertien doelpunten in competitieverband mag Cuypers ook stilaan dromen van de topschutterstitel: “Ik ben er niet zo specifiek mee bezig maar hoe hoger ik in die ranking sta, hoe beter de ploeg draait. Het is eigenlijk een collectief doel”, aldus Cuypers.

“Mijn eerste doelpunt – vlak voor rust – legde de partij al in een beslissende plooi. We wisten dat we de drie punten op zak hadden, als we geen domme dingen deden na rust. Die rode kaart had natuurlijk al een grote invloed op de partij en gelukkig konden we al snel nadien scoren via Salah. Toen ik na de pauze er ook nog eens 0-3 van maakte, was de partij helemaal beslist. Hierdoor konden we als groep ook de wedstrijd rustig uitspelen. Het programma is heel druk dus dat was wel eens welkom.”

Dankzij deze overwinning klimt AA Gent naar de vierde plaats in de rangschikking: “We zijn niet langer de jagers maar de prooien”, glimlacht Cuypers. “We hebben die vierde plaats eindelijk beet nadat we er lang moesten voor strijden. Hopelijk blijven we dat nu ook. We zitten niet veilig maar we gaan er keihard voor werken.”

“Ik lag er niet wakker van”

Vorige vrijdag had Hein Vanhaezebrouck nog enkele opvallende uitspraken gedaan over het functioneren van Hugo Cuypers. Zo vond de Gentse trainer dat zijn spits toch maar beter zichzelf bleef. “Ik was niet verbaasd toen ik de coach zijn woorden hoorde, want ik ben ook best kritisch voor mezelf en dan sta ik sowieso open voor kritiek. Zeker ook omdat zijn kritiek positief bedoeld was. Tegen Charleroi was het gewoon wat minder van mijn kant.”

“We hebben er ook onderling over gesproken maar dat gebeurt ook wel zonder dat hij er publiekelijk uitspraken over doet”, verduidelijkt Cuypers, die zeker niet op ramkoers ligt met Vanhaezebrouck. “Ik sprak inderdaad ook al eens met Milicevic (assistent-trainer, red.) maar dan zeg ik ook hoe ik bepaalde dingen zie en dan proberen we daar de middenweg te vinden. Het is niet dat ik er van wakker lig. Het draait dit seizoen best goed.”

Toch wilde Cuypers niet al te diep ingaan op de kritiek van zijn coach: “Dan beginnen we echt specifiek en heel tactisch te praten (lacht). Ach, tegen Charleroi liep het minder maar soms moet je een beslissing nemen op een fractie van seconde. Details beslissen vaak de perceptie en de tegenstander speelt ook mee. Charleroi is een sterke ploeg en ze krijgen weinig goals tegen.”

“Volgende week treffen we Cercle Brugge. Het is aan ons om die partij serieus aan te pakken en dan komt het wel goed. Iedereen heeft het lastig op Cercle maar als wij ons normale niveau kunnen halen, moet het lukken. Voor de WK-break waren we goed op dreef maar nadien liep het wat minder goed. Net als in het begin van het seizoen. Eenmaal op volle toeren, zijn we een sterke ploeg. Diesels? Ja, misschien wel.”