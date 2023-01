Anderlecht zit met dilemma Julien Duranville: toptalent nu al verkopen of nog wachten?

Anderlecht moet knopen doorhakken. Het ziet er niet naar uit dat Julien Duranville (16) zijn contract dat in 2024 afloopt wil verlengen en dus breken er spannende tijden aan. Verkoopt RSCA het jongste kroonjuweel van de jeugdopleiding nu al of pas in juni? Paars-wit kan de miljoenen gebruiken, maar de fans zien zo’n talent uiteraard niet graag vroegtijdig vertrekken. Topclubs als Borussia Dortmund liggen op vinkenslag.