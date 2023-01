Wie vandaag in loondienst werkt, krijgt op het eind van de maand netto flink wat extra uitbetaald. Dat heeft alles te maken met de indexering én met een nieuwe belastingschaal. De gemiddelde bediende in paritair comité 200 verdient straks 266,15 euro meer. Een flinke stijging, maar hoe ga je daar nu het best mee om?