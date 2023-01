AUSTRALIAN OPEN. Alison Van Uytvanck strandt in achtste finales dubbelspel

Alison Van Uytvanck heeft zich maandag niet voor de kwartfinales van het dubbelspel kunnen plaatsen op de Australian Open. Samen met de Oekraïense Anhelina Kalinina leed de 28-jarige Vlaams-Brabantse in de derde ronde een 6-3, 7-5 nederlaag tegen de Chinese Yang Zhaoxuan en de Taiwanese Chan Hao Ching, de elfde reekshoofden in Melbourne.

Elise Mertens is nu de enige overgebleven Belgische in het toernooi. Zij neemt het later op de dag samen met de Australische Storm Hunter in de derde ronde op tegen de Zwitserse Viktorija Golubic en de Roemeense Monica Niculescu. Mertens en Hunter vormen het vierde reekshoofd.