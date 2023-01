Bernd Hollerbach over rode kaart: “Als ex-voetballer begrijp je dit niet”

“Ik ben zelf speler geweest, dan kan ik niet begrijpen dat Koita voor deze fase een rode kaart krijgt”, aldus Bernd Hollerbach. “Abou is geen vuile speler, hij zette zijn voet niet om Hong te blesseren. Het terrein lag er dan ook nog eens glibberig bij. Dat de ref geel trok, daar kon ik nog enigszins inkomen. Maar toen waren er enkele spelers rondom hem die amok gingen maken en moest hij ook nog eens naar het scherm gaan kijken, waarna hij rood trok. De ref maakte das Spiel kaput. Ik begrijp niet waarom, maar ik moet het wel accepteren.”

© BELGA

Bijna beenbreuk

Toen moderator Alain Coninx aan Hein Vanhaezebrouck vroeg of die “een idee had over de rode kaart”, was zijn verwachte antwoord, al lachend: “Natuurlijk heb ik daar een idee over. Koita beging in feite geen overtreding. Ik ken hem goed, hij is een brave jongen. Abou had ook geen enkele intentie om de tegenstander te blesseren, ik hoop dat daar rekening mee gehouden zal worden bij het bepalen van de strafmaat. Maar hij landde wel op het scheenbeen van Hong. De sporen waren duidelijk zichtbaar, gelukkig droeg Hong scheenbeschermers, anders had zijn been gebroken kunnen zijn. Rekening houdende met de nieuwe regels kan ik begrijpen dat de VAR ingrijpt en rood trekt.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Rood voor trap op teen

Vanhaezebrouck werd zelf al meermaals geconfronteerd met soortgelijke situaties. “Wij hebben drie keer rood gepakt op die manier. Samoise omdat hij op de teen van een speler ging staan, Vadis en Kums omdat ze na een correcte tackle nog een been raakten. Ik vind het super jammer dat dit soort rode kaarten getrokken wordt. Ook vandaag. Want zo was er nooit sprake van een wedstrijd. Maar ik was dus niet verrast dat Koita eraf moest.”