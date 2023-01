Frank Boya niet te spreken over rode kaart Koita: “Hier zijn geen woorden voor”

“Wij werken een hele week naar een wedstrijd toe”, vervolgde de Kameroener, “en dan word je op deze manier voor schut gezet. Die rode kaart was om te lachen. Iedereen schreeuwde moord en brand. Maar wat kun je inbrengen tegen zo’n beslissing van de ref?”

Shinji Okazaki sloot zich aan bij zijn collega. “Ik stond goed geplaatst om de fase met Koita te beoordelen. Dit was absoluut geen rode kaart. In de dribbel kwam hij op het been van Hong terecht. Maar daar was geen opzet mee gemoeid. Geel was misschien terecht. Maar rood? Geen sprake van.”

© BELGA

Top acht

Even later viel de 0-1 en was de veer bij STVV gebroken. “Wat wil je?” zuchtte Okazaki. “Zelf kreeg ik één kans om te scoren. Ik had misschien onmiddellijk moeten afdrukken maar ik had één tik te veel nodig om de bal goed onder controle te krijgen. Jammer. Ik ben me voluit blijven geven tot het einde. Maar de tweede helft was helaas overbodig. Nu goed, we mogen hier niet te lang bij blijven stilstaan. De focus moet gaan naar OHL. We staan nog altijd in de top acht. Ik vind dat we daar ook thuishoren. Dat verdient deze ploeg.”