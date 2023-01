Discutabele rode kaart voor Koita nekt Kanaries tegen AA Gent

Geen Toni Leistner zondagavond op Stayen. De Duitse aanvoerder moest geblesseerd afhaken, een stevige streep door de rekening van Bernd Hollerbach. Leistner toonde zich de voorbije weken en maanden een ware patron achterin, waar hij de Truiense defensie stuurde en gidste. Jorge Teixeira mocht de Duitser vervangen. De allereerste competitieminuten op Stayen dit seizoen voor de intussen 36-jarige Portugees. Teixeira verzamelde eerder twee invalbeurten: twaalf minuten op Club Brugge, achttien minuten in Westerlo.

Hollerbach moest het ook zonder Gianni Bruno doen. Geen verrassing, wel een nog grotere aderlating dan de afwezigheid van Leistner. Bruno scoorde de voorbije zeven competitiewedstrijden zes keer en zorgde voor één assist. Sinds 29 oktober was de STVV-spits in elke wedstrijd op één na (tegen Cercle Brugge) beslissend. Maar van Bruno zondagavond geen spoor dus. Ook nog niet van Hara. De Japanse spits, die opnieuw gehuurd wordt van Alvavès, zat wel in de tribune, maar bleek nog niet speelgerechtigd.

VAR Wim Smet

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was voor Bernd Hollerbach moest de sympathieke STVV-coach na amper een kwartier al met tien verder, na rood voor Aboubakar Koita. De Belg met Senegalese roots startte een slalom waar menig olympische skikampioen jaloers op wordt. Toen hij een vierde Buffalo wilde passeren langs links, zette hij zich met rechts af… op het scheenbeen van Hong. Ref Verboomen trok meteen geel, maar werd door VAR Wim Smet naar het scherm geroepen. Verboomen bekeek de beelden kort en trakteerde Koita op rood. Verbazing alom op Stayen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wat vinden wij van deze fase? Wel, we moeten vermoeden dat Nathan Verboomen zelf niet lang gevoetbald heeft en bewegingsleer niet het beste schoolvak van de scheidsrechter was. Bizar, als u weet dat Verboomen een gediplomeerd leraar LO is. Hij zou dus moeten weten dat een voetballer die naar links wil uitwijken, zich met zijn rechterbeen afzet. Logisch, anders valt hij omver.

Klinische arbitrage

Alleen moeten we ons ook afvragen of we Verboomen, die heel de avond ‘Amateur!’-gezangen naar het hoofd kreeg, de schuld moeten geven voor zijn strenge beslissing. Het Referee Department vraagt/eist een klinische arbitrage. De arbitragetop is niet bezig met bewegingsleer en de motoriek van een voetballer.

© Dick Demey

Toen Wim Smet op zijn VAR-scherm de studs van Koita op het scheenbeen van Hong zag landen, ging er in Tubeke een luide sirene loeien en een rood zwaailicht branden. Volgens het Referee Department had Koita zijn voet niet op die plaats mogen neerzetten. Zou Frank De Bleeckere dat maandag ook verkondigen in zijn wekelijkse VAR-praatje? “We verwachten dat een speler die naar links wil uitwijken, zijn voet niet te ver naar rechts plaatst, maar desnoods gewoon omver valt.”

Kans Okazaki

STVV met tien, na een kwartier zat de wedstrijd er zo al op. De Kanaries weerden zich de eerste minuten nog kranig, met een mooie kans voor Okazaki, maar die talmde te lang. Het was echter wachten tot AA Gent (met 74% balbezit) het overtal zou verzilveren. Dat gebeurde even voorbij het halfuur al.

© Dick Demey

Het schot van Salah leek gekraakt en aan de zachte kant, maar hobbelde tussen enkele Truiense benen in de korte hoek binnen: 0-1. Minder dan tien minuten later verdubbelde Cuypers de score met een knappe kopbal, opnieuw in Schmidts hoek. De Tongenaar, die vorige vrijdag een vleugje kritiek van zijn coach om de oren had gekregen, legde na rust de eindscore vast. Zijn dertiende competitiedoelpunt al.

Vijfde thuisnederlaag

STVV leed zo al zijn vijfde thuisnederlaag van het seizoen, drie keer kon het winnen op Stayen, even vaak werd gelijkgespeeld. Een nederlaag die je de moedige Kanaries niet kan aanwrijven en die ook niet dramatisch hoeft te zijn. STVV blijft in de top acht van de rangschikking pronken. Alleen dreigt met een schorsing voor Koita de dunne spoeling nog dunner te worden. Hoog tijd dat Hara zijn visum te pakken krijgt.