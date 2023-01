Van wispelturige tiener tot wereldkampioen: deze zeven mentors zagen Remco Evenepoel in vier jaar tijd een wereldtopper worden

Vier jaar geleden maakte Remco Evenepoel als 19-jarige zijn profdebuut in de Ronde van San Juan. Anno 2023 trapt hij er zijn jaar als wereldkampioen af. Sportief gingen de prestaties alleen maar in stijgende lijn. Maar naast de triomftochten in Luik en de Vuelta, waren er ook die verschrikkelijke val in Lombardije en de ontgoocheling in de Giro van 2021. Zeven mensen die de voorbije jaren altijd in zijn buurt vertoefden, schetsen een beeld van hoe ze de wispelturige tiener in ijltempo zagen veranderen tot één van de klasbakken van het peloton.