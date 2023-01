De zoon die zijn papa een vuistje kan geven als hij door de kampioenengang van de Australian Open wandelt: Seb Korda, revelatie Down Under

Telkens wanneer Sebastian Korda de spelersgang richting Rod Laver Arena loopt, ziet hij in de kampioenengalerij de naam van zijn vader hangen, en geeft hij hem een denkbeeldig vuistje. Hij staat voor het eerst in de kwartfinale. Topsport zit in de familie: niet enkel Petr en Seb Korda schitterden. Ook de twee dochters wonnen de Australian Open, in golf. En mama stond op de Olympische Spelen.