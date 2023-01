V.l.n.r.: Veerle Baetens, Heidi Zwicker, Rosa Marchant en Charlotte De Bruyne op de première in Utah. — © Getty Images via AFP

PARK CITY

Een dankbaar en geëmotioneerd publiek en lovende recensies. ‘Het Smelt’, het regiedebuut van Veerle Baetens, is tijdens zijn wereldpremière op het Sundance Film Festival in Utah bijzonder goed onthaald. Baetens is, na zes jaar hard werken, in de wolken. “Het was zalig en intens. Ik heb een traantje gelaten.”