Stroom is hersteld in provincie Luik, vliegverkeer hervat op luchthaven

In de provincie Luik is de stroom overal hersteld, na de problemen van de afgelopen dagen als gevolg van de hevige sneeuwval. Op de luchthaven van Luik is het luchtverkeer hervat.

Honderden gezinnen in de provincie kwamen zonder stroom te zitten door de sneeuwval. Vooral in de gemeenten Trooz, Aywaille, Sprimont en Comblain-au-Pont was er hinder.

De netbeheerder Resa voerde sinds vrijdagavond 158 interventies uit, zo maakte het bedrijf zondag bekend. “In ongeveer 80 procent van de gevallen ging het om takken of bomen die op de leidingen terechtkwamen” waardoor die beschadigd raakten of op de grond lagen, klonk het. Resa merkt op dat de herstellingen niet makkelijk verliepen, want de technici raakten zelf vast in de file of ondervonden hinder van de ijzel. Op sommige plaatsen werden generatoren geïnstalleerd om de meest dringende problemen op te lossen. Zondag is er overal in de provincie weer stroom. “Resa heeft geen meldingen meer gekregen van stroomuitval als gevolg van het weer”, bevestigt woordvoerster Charlotte Quevedo.

Zaterdag was de luchthaven van Luik volledig gesloten door de vele sneeuw en ijzel op de banen. Verschillende vliegtuigen die waren geland, zaten geblokkeerd door de ijzel op de taxibanen. Ondanks de inspanningen van de luchthavenmedewerkers raakten, door de aanhoudende vriestemperaturen, de banen snel weer beijzeld. Vanaf zondagochtend konden de vertrekkende vluchten hernemen en in de loop van de dag kon de luchthaven deels herstarten. Er werd extra personeel opgeroepen om de pistes ijsvrij te maken en de opgelopen vertraging bij het lossen van cargovliegtuigen in te halen. “Voor landingen werken we nog van geval tot geval, maar we kunnen het einde van de tunnel zien”, aldus Delcourt. Maandagochtend of in de loop van de nacht zal de luchthaven weer volledig operationeel zijn.