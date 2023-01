“Duitsland bereid Polen toestemming te geven voor levering Leopard-tanks aan Oekraïne”

“Als het ons gevraagd wordt, zouden we ons er niet tegen verzetten”, zei de minister van de Groene Partij, die in een coalitie met de sociaaldemocraten van Olaf Scholz regeert. “Voorlopig is de vraag niet gesteld door Polen, dat een officieel verzoek moet indienen bij Berlijn”, zei de minister, in Parijs geïnterviewd door de Franse zender LCI.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki had eerder op de dag hard uitgehaald naar zijn Duitse ambtgenoot Olaf Scholz. Die had opnieuw zijn steun betuigd aan Oekraïne, “zo lang en zo sterk als nodig”. Morawiecki noemde het in een gesprek met het persbureau PAP “onacceptabel” dat Duitsland nog altijd niet de zo gewilde Leopard 2-tanks heeft gestuurd. “Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de oorlog begon. Er sterven iedere dag onschuldige mensen. Russische bommen richten een verwoesting aan in Oekraïense steden, er worden burgerdoelen aangevallen, vrouwen en kinderen worden vermoord.”