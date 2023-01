De wereldtitel en de weg ernaartoe: dit zijn de struikelblokken voor de Red Lions op weg naar de geschiedenis

De kwartfinale tegen verrassing Nieuw-Zeeland, dinsdag 14.30 uur

Enkele Red Lions zaten zondag in het stadion, enkele keken op hotel. En tot hun verbazing zagen ze dat niet India, maar wel Nieuw-Zeeland doorstootte naar de kwartfinales. Zelfs al kon India geen beroep doen op sterspeler Hardik Singh, dan nog was het een verrassing van formaat dat ze een voorsprong uit handen gaven en struikelden in de shoot-outs. Tom Boon: “India was medaillekandidaat, schaduwfavoriet, het speelde sterk. Als we zelf hadden kunnen kiezen, hadden we gekozen voor Nieuw-Zeeland en niet voor India als tegenstander.” Het wordt dus Nieuw-Zeeland, intrinsiek minder verraderlijk dan India. Nieuw-Zeeland staat twaalfde op de wereldranglijst – de Red Lions zijn nummer twee – en overleefde op de vorige Olympische Spelen de groepsfase niet.

Nieuw-Zeeland, in euforie na de zege tegen India. — © BELGA

De halve finale: wéér een kraker tegen Nederland, vrijdag 14.30 uur

Nederland is tot nog toe de productiefste ploeg van het WK. Toegegeven, Oranje werd nog niet echt getest. En een 14-0 tegen Chili, de grootste zege op een WK ooit, helpt het doelpuntensaldo aardig op te krikken. Nederland moet wel voorbij de winnaar van Argentinië - Zuid-Korea. Niet makkelijk, maar doenbaar voor Oranje. Dan volgt normaal gezien weer een kraker met de Lions. Een derby der Lage landen is altijd close. Beide landen hebben geen geheimen voor elkaar. Verschillende Lions spelen in Nederland, Lions-coach Michel van den Heuvel kent de Nederlandse clubs en internationals als zijn binnenzak, net zoals Oranjes bondscoach – Jeroen Delmée was nog coach van de Lions.

Antoine Kina ziet Nederland als een van de kanshebbers op de wereldtitel. “Nederland had het heel makkelijk tijdens de groepsfase, hun eerste test komt in de kwartfinale. Daarnaast kan Argentinië van iedereen winnen. En ik heb genoten van Australië.”

Nederland gaf Chili een 14-0 om de oren. — © EPA-EFE

De finale: tegen de haantjes van Australië, zondag 14.30 uur

Australië, de naam van de ploeg is gevallen. Nadat Nieuw-Zeeland het toernooi dus op zijn kop zette, durven we er ons geld niet op verwedden. Of toch. Want het zou al gek moeten lopen dat Australië, de nummer één van de wereld, zich in zijn kwartfinale of halve finale in de luren laat leggen. En dan wordt het dus weer een zinderende wedstrijd tussen de Red Lions en de Kookaburras. Al jaren behoren Belgen en Australiërs tot de fysiek fitste hockeynaties, cruciaal in een toernooi met meerdere wedstrijden. Australië speelt niet enkel fysiek hockey, maar ook met wat haantjesgedrag: op het randje, met af en toe wat provocatie. Kortom, een clash met een grote C. Zie de olympische finale van 2021 in Tokio, toen de Lions wonnen.