KV Oostende zet nieuw negatief clubrecord neer

Na het bruuske ontslag van trainer Yves Vanderhaeghe opende opvolger Dominik Thalhammer met een 3-1-overwinning tegen KV Kortrijk. Dat was het dan. Daarna volgden zes competitiewedstrijden die geen enkel puntje opleverden. Zet U even rustig neer en bekijk dit lijstje: Westerlo-KV Oostende 6-0, Union-KV Oostende 3-0, KV Oostende-Seraing 1-2, KV Mechelen-KV Oostende 2-1, KV Oostende-Antwerp 0-3 en dit weekeinde KV Oostende-Cercle Brugge 1-2. Het valt wel op dat de Oostendenaars driemaal met één doelpunt verschil verloren. Als je ook de 2-1-bekernederlaag op Union aan dat lijstje toevoegt, tel je zeven verliesmatchen op rij.

In competitie is KV Oostende dus aan een 0 op 18 toe. Dat maakten de groen-rood-gelen die nochtans al driemaal ervaring met degradatie hebben, nog nooit eerder in eerste klasse mee. Het vorige negatief clubrecord was een drievoudige 0 op 15. Dat beleefden de Kustboys al in juli-augustus 2017, oktober-november 2019 en oktober-november 2021. KVO is sinds 1993 aan zijn veertiende seizoen in de hoogste reeks bezig.