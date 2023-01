FC Barcelona heeft bij jubileumwedstrijd van veteraan Busquets weinig overschot tegen Getafe

Pedri trok de driepunter voorbij het halfuur over de streep in Camp Nou in een relatief kansarme match. De Catalanen hebben nu 44 punten op de teller en diepen de kloof aan kop van het klassement in de Spaanse eerste klasse daarmee voorlopig uit tot zes eenheden op Real Madrid. De Koninklijke moet later op zondag nog aan de bak op het veld van middenmoter Athletic Bilbao.

