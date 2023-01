Stan Franckx mist nieuw Belgisch record met zeven honderdsten op Flanders Swimming Cup

Een dag na zijn Belgisch record op de 100 meter rugslag was Stan Franckx zondag opnieuw dichtbij een nieuwe nationale besttijd in groot bad. De zwemmer van de Tiense zwemclub TRUST won op de Flanders Swimming Cup in Antwerpen de 50 meter rugslag in 25.43. Hij bleef daarmee zeven honderdsten van een seconde boven de recordtijd van François Heersbrandt. Die zwom in mei 2015 25.36.