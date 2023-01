Nee, dat opa vergeten is wat hij gegeten heeft, is níét zomaar ouder worden: professor wil kwalijke clichés de wereld uit helpen

Dat oma wat trager is geworden en dat opa vergeten is wat hij vanmiddag gegeten heeft. Dat is niet zomaar ‘ouder worden’ . Een op de tien ouderen kampt met een psychiatrische stoornis en al te vaak wordt zo’n stoornis niet of fout gediagnosticeerd. Met ‘Rimpelingen in het hoofd van ouderen’ wil ouderenpsychiater Mathieu Vandenbulcke (50) die kwalijke clichés uit de wereld helpen. “Een zwakkere geest is niet automatisch verbonden met ouder worden.”