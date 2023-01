Maaseik wint maar maakt het zichzelf iets te moeilijk tegen Guibertin

Met Thys en Baghdady opnieuw in de basis startte Greenyard meteen scherp. Het niveauverschil werd dan ook vrij snel duidelijk. Hofmans prikte regelmatig wel stevig tegen voor de promovendus, maar aan de overkant scoorde zowat iedereen vlotjes zijn punten. De beslissende kloof was zo in de eerste twee sets al vroeg gemaakt.

© Serge Minten

Maaseik-coach Fulvio Bertini kon daardoor wat roteren. Kwestie van iedereen in het juiste ritme te houden, met het oog op volgende woensdag. Dan spelen de Maaslanders de CEV-terugmatch in en tegen Ceske Budejovice.

Verrassend genoeg zakte Maaseik, na twee vlotte sets, compleet weg in set drie. Véél te laks. Guibertin strafte keihard af. Bertini maakte zich kwaad, Greenyard bleef nog zoekende, maar kon in set vier net op tijd weer rekenen op die extra individuele kwaliteit. Via enkele aces, blocks van Treial en prima winners van Cox stond de 1-3 toch op het bord. Een verdiende zege voor Maaseik, maar woensdag kan het die dip van set drie wel best vermijden.

Sets: 17-25, 17-25, 25-14, 21-25.

Guibertin: Vande Velde, Hofmans, Malisse, Huysegoms, Christiaens, Van De Voorde, libero: Dumont. Vielen in: Van Walle, Mannaert.

Maaseik: Thys, Baghdady, Vanker, Bartos, Reggers, Treial, libero: Perin. Vielen in: Cox, Aloisi, Hetman.

© Serge Minten

© Serge Minten

© Serge Minten

© Serge Minten

© Serge Minten