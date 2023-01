Twintigers breken binnen in zoo en gooien fles tegen giraf, maar worden daar nu voor gestraft

Twee jaar geleden, tijdens de lockdownperiode, hebben twee Britse twintigers ingebroken in de Britse Marwell Zoo. Ze braken in in het giraffenverblijf en gooiden een fles ontsmettingsmiddel naar het dier terwijl ze alles filmden. Nu zijn ze schuldig bevonden voor het veroorzaken van onnodig lijden van een beschermd dier en het beschadigen van het giraffenverblijf.

Het is 15 februari 2021 en Bradley Green (24) en Nathan Daniels (21) hebben het idee om in te breken in Marwell Zoo. Het is lockdown en de twee vervelen zich naar eigen zeggen steendood. Ze breken in bij de pinguïns en tijgers, maar in het giraffenverblijf richten ze ook schade aan.

“U nam de emmer en de fles met ontsmettingsmiddel in het giraffenverblijf en u gooide het naar de giraffe. Het raakte het dier in de nek. Een van de giraffen had een verwonding aan zijn poot die de volgende ochtend werd ontdekt. Dat kwam doordat de giraffe overstuur was door het incident en zichzelf tegen de deur sloeg”, aldus de rechter tegen Green.

De advocaat van Green verdedigde zijn cliënt door te zeggen dat hij zich schaamde voor het incident en ondertussen beseft dat wat hij gedaan heeft heel ernstig is. “In zijn hart is hij een dierenvriend”, klonk het nog.

Maar dat mocht niet baten. Green en Daniels wacht een taakstraf van 12 maanden met 120 uur onbetaalde arbeid en een boete van ongeveer 850 euro aan de dierentuin.

(tica)