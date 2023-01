Evergem

De Limburgse horecagroothandel Van Zon zet zijn expansiedrang verder en opent vandaag een filiaal in Oost-Vlaanderen. De nieuwe winkel van 5.500 m² krijgt onderdak in de voormalige Metro in Evergem. “Met deze overname blijven we in de top drie van Belgische horecagroothandels”, zegt CEO Marion Van Zon.