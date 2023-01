Remco Evenepoel in zonovergoten San Juan klaar om wielerseizoen op gang te trekken, Argentijnse fans begroeten hem voor de start

Zondagavond trekt het wielerpeloton zich op gang in de Ronde van San Juan in Argentinië. Remco Evenepoel is er klaar om voor het eerst dit seizoen zijn regenboogtrui te showen. Maar niet alleen de trui van de wereldkampioen viel in het oog, ook zijn fiets voor 2023. Veel plaatselijke fans wilden voor de start van de eerste etappe alvast een glimp opvangen van onze landgenoot.

De eerste rit is 143 km lang met start en finish in San Juan en is in principe een kluif voor de sprinters met Fabio Jakobsen, ploegmaat van Evenepoel als een van de favorieten. Tenzij de strakke wind die er staat daar anders over zou beslissen en het peloton in stukken scheurt.