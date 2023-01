EREDIVISIE. AZ houdt met Zinho Vanheusden een helft tussen de lijnen punten thuis tegen Fortuna Sittard, Utrecht raapt met Boussaid niets op veld van Twente

Na dik 10 minuten hadden beide ploegen al een keer raak getroffen in het AFAS Stadion. Dani de Wit (4.) opende de score voor de gastheer, Burak Yilmaz (11.) hing de bordjes in evenwicht met een verzilverde strafschop. Via een eigen doelpunt van Ximo Navarro (24.) dook AZ met een bonus de kleedkamers in.

Vangelos Pavlidis (56.) nam snel na de pauze de laatste twijfels weg. Zinho Vanheusden kreeg een basisplaats in de thuisdefensie en werd na de eerste helft afgelost. Mathew Ryan (ex-Club Brugge) debuteerde tussen de Alkmaarse palen.

AZ nestelt zich opnieuw tussen leider Feyenoord (38 ptn.) en PSV (35 ptn.) op de tweede plaats in de tussenstand van de Nederlandse hoogste voetbalafdeling met 36 eenheden.

Utrecht lijdt nederlaag bij Twente

Vaclav Cerny (45.+1) forceerde bij het ingaan van de blessuretijd van de eerste helft de openingstreffer en Virgil Misidjan (64.) gooide het duel na ruim een uur op slot met de verdubbeling van de marge. Othman Boussaid ruimde in de 81e minuut plaats bij de uitploeg.

Twente behoudt zo voeling met nummer twee PSV (35 ptn.) en bezet momenteel de derde plaats in het klassement van de Nederlandse eerste klasse met 34 punten.

Eerder op de dag boekte Heerenveen een 3-1 overwinning tegen Groningen. Amin Sarr (5.) zette de gastheer al vroeg op voorsprong, Florian Kruger (40.) stelde met de rust in zicht orde op zaken namens de bezoekers. In een dolle slotfase trokken Pelle van Amersfoort (81.) en opnieuw Sarr (82.) de driepunter voor eigen volk over de streep. Zowel Antoine Colassin en Anas Tahiri startten in de basis in het winnende kamp en werden uiteindelijk gewisseld in respectievelijk de 88e en 92e minuut.

Heerenveen sluipt op die manier de top 7 binnen met 27 punten. Groningen, dat Cyril Ngonge deze week naar het Italiaanse Hellas Verona zag verkassen, is het spoor helemaal bijster met vijf opeenvolgende competitienederlagen. Het kampeert maar net boven de gevarenzone, op de vijftiende plaats met 12 eenheden.